CDU will billigeren Strom für alle – SPD nur für die Industrie „Das birgt die Gefahr einer Deindustrialisierung unseres Landes“

Die Diskussion um staatlich subventionierte Industriestrompreise werde am Mittwoch auch im saarländischen Landtag geführt, prophezeit Stephan Toscani, CDU-Fraktionschef, am Montag vor Journalisten in Saarbrücken. Der Streit über Sinn, Unsinn und Finanzierung sei für Deutschland, für das Saarland ein zentraler. Denn: „Die Strom- und Energiepreise sind zu hoch“, sagt Toscani. „Das birgt die Gefahr einer Deindustrialisierung unseres Landes.“ Erste Unternehmen seien dabei abzuwandern. „Unser Vorschlag ist, die Strompreise nicht nur für die Industrie, sondern für alle günstiger zu machen. Auch für den Mittelstand und für die Haushalte.“