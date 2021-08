Protest-Aktion vor der Staatskanzlei in Saarbrücken : Friedensnetz sendet „Weckruf“ an Tobias Hans

Pfarrer Horst Peter Rauguth von Pax Christi (hier am Mikrofon bei einer Aktion zum Antikriegstag 2020 am St. Johanner Markt in Saarbrücken) ist derzeit im Hungerstreik aus Protest gegen die dauerhafte Stationierung von 20 US-Atombomben auf dem Lufswaffen-Flugplatz in Büchel in der Eifel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Mitglieder des Friedensnetzes Saar kündigen eine Protest-Aktion vor der Saarbrücker Staatskanzlei am Hiroshima-Tag an. Am Freitag, 6. August, sollen dort 20 Wecker klingeln. Was ist der Hintergrund für diesen „Weckruf“ am Nachmittag?

Das Friedensnetz Saar will am kommenden Freitag, 6. August, ab 15 Uhr auf dem Ludwigsplatz in Saarbrücken vor der Staatskanzlei gegen die Politik der atomaren Bewaffnung in Deutschland protestieren. Am 76. Jahrestag des Abwurfs der ersten US-Atombombe über der japanischen Großstadt Hiroshima planen Mitglieder des saarländischen Arbeitskreises für Frieden und Menschenrechte, 20 Wecker vor dem Regierungssitz von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) rasseln lassen. „Sie stehen für die 20 in Büchel/Eifel stationierten US-Atombomben“, sagte Waltraud Andruet, Sprecherin des Friedensnetzes Saar, der SZ. Das Friedensnetz wolle auf die „Untätigkeit der Landesregierung zum Schutz der Bevölkerung vor der Atomkriegsgefahr“ aufmerksam machen, sagte Andruet. Angesichts des neuen Wettrüstens sei die menschheitsbedrohende Gefahr eines Nuklearkriegs noch nie so groß gewesen. „Wir fordern den Ministerpräsidenten Tobias Hans auf, dem saarländischen Landtag eine Bundesratsinitiative zum Abzug der Atomwaffen aus Büchel vorzulegen“, sagte die Friedensnetz-Saar-Sprecherin.