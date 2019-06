Personalmangel : Gewerkschaft: In Saar-Kitas fehlen 1500 Fachkräfte

Völklingen Mindestens 1500 Erzieherinnen und Fachkräfte fehlen in den saarländischen Kindertagesstätten. Dies beklagte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf einer Fachtagung in Völklingen. Bundesweit müssten in den Kitas demnach eigentlich mindestens 100 000 Pädagogen mehr tätig sein.

