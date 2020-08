Debatte um Nordsaarlandklinik : Klinik-Betten für den Hochwald: Ministerin ist zuversichtlich

Klinik in Reichweite gefordert: Die Bürgerinitiative macht Druck. Foto: dpa/Patrick Seeger

Saarbrücken In Kürze stehen die entscheidenden Gespräche mit den Krankenhausträgern an. Bürgerinitiative macht weiter Druck für eine Nordsaarlandklinik.

Vor den entscheidenden Gesprächen mit den Krankenhausträgern über ihre Pläne fürs Nordsaarland ist Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) zuversichtlich, dass eine Lösung für eine bessere stationäre Versorgung im Hochwald gefunden wird. „Wir geben uns alle Mühe. Ich bin guter Dinge“, sagte sie. Auch die Krankenkassen haben nach Bachmanns Worten bereits signalisiert, dass sie mit dem einen oder anderen vorgeschlagenen Modell einverstanden wären.

Am 15. August startet die zweite und wohl letzte Runde der Gespräche mit den Trägern Ameos, SHG, Marienhaus, Knappschaftsklinikum Saar, cts, ctt und Sophienstiftung. Im Oktober soll eine Entscheidung fallen. Dass am Ende ein neues Krankenhaus mit 200 Betten, wie es der private Betreiber Ameos vorgeschlagen hat, stehen wird, gilt dabei als unwahrscheinlich. Eher dürfte es um ein Gesundheitszentrum oder eine Poliklinik mit ambulanten Angeboten und einer überschaubaren Zahl von Betten gehen. Bachmann betonte: „Wir sind stationär gut aufgestellt. Aber die gefühlte Unterversorgung in manchen Bereichen ist für mich absolut nachvollziehbar.“

Die Frage der medizinischen Versorgung im Hochwald stellt sich, seitdem Marienhaus 2017 das Krankenhaus Wadern dichtgemacht hat. Verschärfend kommt hinzu, dass in der Region niedergelassene Ärzte fehlen. „Jetzt ist der von jeher vernachlässigte Norden auch einmal an der Reihe, dass etwas für ihn getan wird“, sagte der Sprecher der Bürgerinitiative (BI) für eine Nordsaarlandklinik, Bernd Schröder, nach deren Ansicht die Unterversorgung im Hochwald nicht nur „gefühlt“ besteht. Das nächste erreichbare Akutkrankenhaus stehe in Hermeskeil, 19 Auto-Minuten von Wadern entfernt. Der Bettenabbau in den vergangenen Jahren dort sei „keine gute Perspektive“. Das Krankenhaus in Losheim, 23 Minuten entfernt, habe nur noch eine Innere Medizin und Intensivbetten zu bieten. „Die Perspektive mag jeder selbst beurteilen“, so Schröder.

„Man sollte also im Hochwald besser nicht ernsthaft erkranken. Einen Unfall, Schlaganfall oder Herzinfarkt kann man sich schon gar nicht leisten“, erklärte BI-Sprecher Schröder. Mit dem privaten Auto brauche man 36 Minuten bis nach Sulzbach in die Klinik, 38 Minuten nach Lebach, 39 Minuten nach Saarbrücken-Rastpfuhl, 41 Minuten nach St. Wendel und 42 Minuten nach Merzig. „Wer lebt schon gerne dauerhaft in dem Gefühl, dass er für jede ernsthafte Erkrankung länger als eine halbe Stunde zu einem geeigneten Krankenhaus gefahren werden muss, von Notfällen ganz zu schweigen?“, sagte Schröder.