Saar-Ministerrat entscheidet sich gegen Voll-Präsenz : Schüler im Saarland bleiben weiter im Wechselunterricht

Saarbrücken Ab kommenden Montag wird es keinen vollen Präsenzunterricht geben. Das hat der Ministerrat am Dienstagmorgen beschlossen.

Der Wechselunterricht an saarländischen Schulen geht weiter. Darauf hat sich der saarländische CDU/SPD-Ministerrat am Dienstag verständigt. Es wird nicht wie geplant ab kommenden Montag, 19. April, eine Rückkehr zum vollen Präsenzunterricht geben, teilte das Saar-Bildungsministerium nach der Kabinettssitzung mit.

Aktuell sei das Infektionsgeschehen sehr diffus. Die Infektionszahlen steigen. Unklar sei, wo sich die Menschen infizieren. Die Gesundheitsämter könnten in vielen Fällen die Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen. Die Lage in den Kliniken spitze sich zu, hieß es am Morgen aus Regierungskreisen.

Aus SPD-Kreisen war zu hören, dass die Lage nach den Öffnungsschritten im Rahmen des „Saarland-Modells“ zudem sehr unübersichtlich sei. Die Datenlage für Lockerungen sei zu „dünn“.

Das Bundeskabinett hat am Dienstagmorgen eine Änderung des Bundesinfektionsschutzgesetzes und damit eine bundesweit einheitliche Notbremse beschlossen. Die rückt auch die Schulen in den Mittelpunkt. Ein Präsenzunterricht soll nur mit zwei Corona-Tests pro Woche erlaubt sein. Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Wert 200, soll Präsenzunterricht untersagt werden. Die saarländische Landesregierung möchte jedoch weiter „Ruhe ins System“ bringen und nicht riskieren, dass nach wenigen Tagen der volle Präsenzunterricht wieder zurückgenommen werden muss. Daher bleibt es vorerst trotz Inzidenzwerten unter 200 beim Wechselunterricht – mit Testpflicht für Schüler weiterführender Schulen.

Nach der Ministerratssitzung erklärte Frank Wagner, der bilungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion: „Der Entschluss, den Wechselunterricht zu verlängern, ist der Richtige! Die neue Teststrategie mit Selbsttests kann nun geordnet vorbereitet werden und nahtlos an die erfolgreiche Vorgängerstrategie anknüpfen. Das bietet zudem Planungssicherheit für die Schulen.“