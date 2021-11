Die Beschlüsse des Impfgipfels : Impfzentren im Saarland öffnen früher als geplant

Schalter im Impfzentrum West in Saarlouis Foto: Ruppenthal

Saarbrücken Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Landesregierung angekündigt, die Impfzentren in Saarlouis und Neunkirchen ab Dezember wieder in Betrieb zu nehmen. Jetzt soll der Start also vorgezogen werden. Das wurde unter anderem beschlossen beim Impfgipfel an diesem Montag.

Es geht um den Kurs, den das Saarland in den kommenden Wochen und Monaten gegen das Corona-Virus fahren wird: Der Impfgipfel gegen die vierte Welle.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann hatte für diesen Montag zu einem Impfgipfel geladen. Eingeladen seien die Landräte, die Leiter der Impfzentren, die Kassenärztliche Vereinigung, die Ärztekammer und Vertreter der Betriebsärzte. „Alle arbeiten gemeinsam seit Beginn der Pandemie daran, die Menschen zu schützen“, erklärte die Gesundheitsministerin.

Zu den Maßnahmen, die das Saarland jetzt ergreift, gehört offenbar auch: die Impfzentren noch früher zu öffnen als geplant. Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Landesregierung angekündigt, die Impfzentren in Saarlouis und Neunkirchen ab Dezember wieder in Betrieb zu nehmen. Jetzt soll der Start also vorgezogen werden. Bereits am Montag soll es losgehen – statt im Dezember. Das berichtet der SR.

Ab kommenden Montag sollen drei #Impfzentren im #Saarland öffnen. Die beiden in Saarlouis und Neunkirchen sollen früher als geplant wieder eröffnet werden, in Wadern-Büschfeld soll ein neues entstehen. Das ist das Ergebnis des heutigen Impfgipfels. — SR aktuell (@SRaktuell) November 22, 2021

Demnach sollen ab kommenden Montag drei Impfzentren im Saarland öffnen. Saarlouis und Neunkirchen sollen früher wieder eröffnet werden als ursprünglich geplant. Zudem soll das Impfzentrum in Wadern-Büschfeld öffnen, wie die SZ bereits am Freitag berichtete. Das vierte Impfzentrum in Saarbrücken soll erst im Januar öffnen (mehr Infos hier).