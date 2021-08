Ab morgen : Saar-Impfzentren bieten Impfungen mit Johnson&Johnson ohne Termin an

Saar-Impfzentren bieten Impfungen mit Johnson&Johnson ohne Termin an

Saarbrücken Die Saarländer haben ab Mittwoch die Möglichkeit, sich in einem der drei saarländischen Impfzentren ohne Termin mit Johnson&Johnson impfen zu lassen.

Ab dem morgigen Mittwoch (11. August) haben impfwillige Saarländer die Möglichkeit sich in einem der drei saarländischen Impfzentren (Saarlouis, Saarbrücken und Neunkirchen) mit dem Impfstoff Johnson&Johnson ohne vorherige Terminbuchung impfen zu lassen. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Bei diesem Impfstoff reicht eine Impfung aus, um den vollen Schutz zu erhalten.

„Im Rahmen unserer Sonderimpfaktionen haben wir festgestellt, dass sich insbesondere der Impfstoff von Johnson&Johnson einer großen Nachfrage erfreut. Darauf haben wir, in Absprache mit den Impfzentren, reagiert und halten ab morgen das niedrigschwellige Angebot einer Einmal-Impfung ohne Termin in den Impfzentren Saarlouis, Saarbrücken und Neunkirchen vor“, sagte Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann am Dienstag.