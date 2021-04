Impfkampagne im Saarland : Ab Donnerstag Impftermine für über 60-jährige Saarländer

Saarbrücken Das Saarland macht den nächsten Schritt in der Impfkampagne. Rund 300 000 Menschen dürfen sich in die Impfliste eintragen.

(dpa/mzt) Im Saarland werden jetzt Corona-Impftermine auch für die über 60-Jährigen vergeben. Alle Bürger, die zu den Impfprioritäten 1 und 2 gehörten, hätten mittlerweile einen Termin bekommen, sagte Saar-Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Mittwoch im Landtag. Ab Donnerstag können sich Personen aus der Priorisierungsgruppe 3 in die Impfliste eintragen. Dies seien etwa 300 000 Bürger. „Das wird für uns eine Riesenaufgabe“, sagte Bachmann. Im Saarland seien bisher etwa 18 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft. Zur Gruppe 3 gehören laut Ministerium auch Menschen mit bestimmten Krebsleiden, Herzkrankheiten, Asthma, Diabetes, Rheuma und anderen Krankheiten. Auch Personen aus dem Lebensmitteleinzelhandel und aus der Kinder-und Jugendhilfe können Termine bekommen. Da­rüber hinaus enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, die nicht in einem Heim leben.