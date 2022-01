Kommentar : Impfstoff-Debatte im Saarland: Die gelagerten Biontech-Dosen sind nicht das Problem

Foto: BeckerBredel

Analyse Saarbrücken In dieser Woche gab eine Kontroverse um Impfstoffe, die das Saarland im Depot hat. Doch was in der Debatte unterging: Nicht der gelagerte Biontech-Impfstoff ist das Problem.