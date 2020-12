241 Dosen verimpft : Saarland startet Impfkampagne – Januar-Termine schon ausgebucht

Am Sonntagmorgen wurden Boxen mit den tief gekühlten Dosen des Biontech-Impfstoffs am Gesundheitsministerium in Saarbrücken verladen. Erste Impfkandidaten waren die Bewohner von vier Alten- und Pflegeheimen. Heute öffnen die drei Impfzentren in Saarlouis, Neunkirchen und Saarbrücken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken In vier Alten- und Pflegeheimen waren gestern Teams im Einsatz. Heute öffnen die Impfzentren. Bei der Anmeldung gab es erste Pannen. Bis Ende Januar soll es 27 000 Impfungen geben.

Im Saarland hat am Sonntag wie in ganz Deutschland die wohl größte Impfkampagne der Geschichte begonnen. Mobile Teams setzten in vier Alten- und Pflegeheimen in Losheim, Nonnweiler, Püttlingen und Heusweiler-Holz 241 Spritzen mit dem Anti-Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Konzerns Pfizer. An diesem Montagmorgen, um 9 Uhr, soll zudem in den drei Zentren in Saarbrücken, Neunkirchen und Saarlouis die Impfung für jene beginnen, die nicht im Heim leben. Insgesamt sollen in einer ersten Impf-Welle, die wohl bis ins Frühjahr dauern wird, im Saarland 76 000 Menschen über 80 und 10 000 Mitarbeiter in der Altenpflege, in Notaufnahmen, auf Intensivstationen, im Rettungsdienst in der Onkologie und ähnlichen Bereichen den Impfstoff erhalten.