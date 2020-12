Bei einem bundesweiten Aktionstag haben am Montag Bundespolizei, Behörden und Verkehrsunternehmen die Einhaltung der Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr überprüft, wie hier in einem Regionalzug in Berlin. Derweil nimmt die politische Debatte darüber, ob die gegenwärtigen Corona-Einschränkungen ausreichen, an Fahrt auf. Foto: dpa/Kay Nietfeld