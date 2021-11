Paukenschlag vor Beginn des Landtagswahlkampfes : Illinger Bürgermeister Armin König verlässt die CDU – und will in den Landtag

Illingen Er ist der dienstälteste Bürgermeister des Saarlandes und einer der bekanntesten. Armin König haderte schon öfter mit seiner Partei. Nun zieht er die Reißleine. Eine neue politische Heimat hat er schon gefunden.

König will sich nun für das neue sozial-ökologische Bündnis „Bunt.Saar“ engagieren, das die Lücke der zerstrittenen Parteien Grüne und Linke füllen will. Was er in seinem Austrittsschreiben nicht erwähnt: König will für „Bunt.Saar“ am 27. März 2022 in den Landtag gewählt werden. Wäre das erfolgreich, müsste er sein Bürgermeisteramt, in das er bis 2025 gewählt wurde, vorzietig aufgeben.