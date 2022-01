Freigabe ist „Spiel mit dem Feuer“ : Saar-Krankenkasse klagt: Immer mehr Cannabis-Konsumenten in Behandlung

Saar-Krankenkasse klagt: Immer mehr Cannabis-Konsumenten in Behandlung

Saarbrücken Die saarländische Krankenkasse IKK Südwest warnt vor einer Cannabis-Freigabe. Die Zahl der Konsumenten, die behandelt werden müssen, steige seit Jahren.

Seit Jahren seien immer mehr Cannabis-Konsumenten im Saarland, in Hessen und in Rheinland-Pfalz wegen depressiver Zustände, Angst- und Verhaltensstörungen oder weiterer, teils schwerer psychischer Erkrankungen in ärztlicher Behandlung. Eine streng regulierte Abgabe solle daher nur mit verbindlich geregelten Aufklärungsgesprächen für den Konsumenten durchgeführt werden.