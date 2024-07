Debatte um Verkehrspläne der Landesregierung IHK fordert bei Verkehrsplänen mehr Realismus und weniger Ideologie

Berg kündigte an, den Anteil des Autoverkehrs im Saarland bis 2030 auf 40 Prozent reduzieren zu wollen. Zur Zielerreichung schlug die Ministerin unter anderem vor, Parkgebühren zu erhöhen und eine Abgabe zugunsten des ÖPNV einzuführen. Die Berichterstattung der Saarbrücker Zeitung darüber habe am Dienstag zu einer Flut empörter Anrufer aus der Saar-Wirtschaft geführt, berichtet IHK-Geschäftsführer Carsten Meier. Aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar: „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe und kann nur gelingen, wenn er von einer breiten Akzeptanz in der Bevölkerung getragen wird. Dies gelingt aber gewiss nicht, wenn den privaten Autofahrern mit neuen Gebühren und Abgaben gedroht wird“, kritisiert Meier. Der Geschäftsführer weiter: „Wer im traditionellen Auto- und Einpendlerland Saarland mehr Menschen für den ÖPNV gewinnen will, muss ihnen ein attraktives Angebot unterbreiten. Doch dieses Angebot besteht aus der Sicht vieler Menschen im Saarland offenkundig nicht. Individuelle Mobilität zu verteufeln, hilft also nicht weiter.“