Hunderte Traktoren vor Landtag in Saarbrücken

Saarbrücken Hunderte Bauern sind am Freitagmittag mit Traktoren vor dem Landtag in Saarbrücken vorgefahren. Sie protestieren gegen die derzeitige Agrarpolitik.

Auf der Wilhelm-Heinrich-Brücke bremsen die Autos ab. Passanten bleiben stehen, sie winken den Bauern zu, die von der Stengelstraße zum Landtag abbiegen. Hunderte Traktoren rollen gegen Mittag auf das Parlament zu. „Sowas hat Saarbrücken noch nicht gesehen“, sagt Landwirt Josef Gitzinger, der in Faha eine Rinderaufzucht und Mostobstanbau betreibt.

Im November vergangenen Jahres demonstrierten die Landwirte mit 200 Traktoren beim CDU-Landesparteitag, vor dem Parlament in Saarbrücken sollen es nun etwa 350 so viele sein. Tatsächlich reiht sich vor dem Landtag ein Trecker an den anderen. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hatte schon beim Parteitag mit den Bauern gesprochen.