Ära endet „Völliger Linksruck“: Wie Ex-Grünen-Landeschef Hubert Ulrich seinen Parteiaustritt erklärt

Am Montag gegen 13 Uhr schickte Hubert Ulrich der Landesgeschäftsstelle der Grünen die E-Mail, die mancher in seiner Partei geradezu herbeigesehnt hat: „Hallo, hiermit erkläre ich meinen Austritt aus den Grünen zum 1.1.2025. Gruß, Hubert Ulrich.“ Damit endet bei den saarländischen Grünen endgültig eine Ära. Niemand hat die Partei an der Saar stärker geprägt als Ulrich, der jedoch stets eine Reizfigur war.