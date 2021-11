Urkundenfälschung : Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt wegen gefälschter Impf- und Testnachweise

Saarbrücken Die Saarbrücker Staatsanwaltschaft ermittelt aktuell in vier Fällen von gefälschten Impf- oder Testnachweisen im Saarland. Auf die Täter kommt nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung zu.

Bekannt seien insgesamt fünf Fälle, einer davon habe sich allerdings in einer Apotheke in Rheinland-Pfalz abgespielt und sei daher an die zuständige Staatsanwaltschaft vor Ort übergeben worden. Bei mindestens drei der Fälle handelt es sich wohl um gefälschte Impfpässe. Auch in einem der Fälle, die sich im Saarland zugetragen haben, wurde der gefälschte Impfnachweis offenbar in einer Apotheke vorgelegt, um ein digitales Impfzertifikat zu erlangen. Die Mitarbeiter dort zweifelten an der Impfbescheinigung und fragten beim zuständigen Arzt nach, der die Fälschung so auffliegen ließ.