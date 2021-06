Entscheidung des Innenministeriums : Feuerwehrschule des Landes kommt nach Homburg

HOMBURG Der Standort in einem Industriegebiet setzte sich gegen drei Konkurrenten durch. Der bisherige Standort in Burbach kann nicht erweitert werden.

Auf diese Entscheidung haben tausende Angehörige der Feuerwehren im Saarland gewartet. Seit Donnerstag ist nun klar, dass das Innenministerium die neue Landesfeuerwehrschule in Homburg im Industriepark Am Zunderbaum bauen lassen will. Das Projekt ist für die nächsten Jahre geplant, in der Vergangenheit wurden dafür Kosten von rund 15 Millionen Euro genannt.