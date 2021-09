Europäischer Tag der jüdischen Kultur im Saar-Landtag : Als Baby dem Holocaust entkommen

Der Saar-Antisemitismusbeauftragte Professor Roland Rixecker (SPD), die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar, Ricarda Kunger, und die Holocaust-Überlebende Eva Stocker (v.l.) vor der Ausstellung im Saar-Landtag. Foto: David Hoffmann

Saarbrücken Der Saar-Landtag hat an 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland erinnert. Schülerinnen und Schüler hatten viele Fragen an die Holocaust-Überlebende Eva Stocker.