229 Patienten : Covid-Höchststand an Saar-Kliniken

Ein Arzt hält die Hand eines Covid-19-Patienten auf der Intensivstation eines Hospitals. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Saarbrücken Im Saarland sind so viele Corona-Patienten im Krankenhaus wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte, werden 229 Covid-19-Kranke in Saar-Kliniken behandelt.

