Hochwasser-Paket der Saar-SPD-Regierung Rehlingers Hochwasser-Maßnahmen-Paket kann das Saarland ein gutes Stück sicherer machen

Anke Rehlinger liefert ab. „Keiner wird im Regen stehen gelassen“, hatte die SPD-Ministerpräsidentin nach dem Pfingsthochwasser versprochen. Nun hat Rehlinger ein Hilfspaket vorgestellt, dass es in sich hat. Infrastruktur im Wert von 42 Millionen Euro, Schulen, Straßen Schwimmbäder, hat die Flut in nur einem einzigen Tag in den Städten und Gemeinden im Saarland zerstört. 90 Prozent der Schadenssumme will das Land übernehmen.