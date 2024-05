Schäden in Millionenhöhe Landesregierung prüft Nachtragshaushalt nach verheerendem Hochwasser im Saarland

Nach dem verheerenden Hochwasser vor gut einer Woche im Saarland kommen auf das Land Kosten in Millionenhöhe zu. „Wir prüfen derzeit intensiv die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes“, sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag.