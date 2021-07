Sonderimpfungen in Einkaufszentren : Hier können Sie sich im Saarland seit Montag ohne Termin impfen lassen

Foto: dpa/Sven Hoppe

Saarbrücken Am Montag starteten im Saarland Sonderimpfungen in Einkaufszentren und an belebten Orten. Wo Sie sich jetzt mit Biontech, Moderna oder Johnson&Johnson impfen lassen können, lesen Sie hier.

Das saarländische Gesundheitsministerium startet gemeinsam mit den Landkreisen und dem Regionalverband Saarbrücken am Montag Sonderimpfungen in Einkaufszentren und belebten Orten im Saarland.

„Wir möchten den Menschen spontane Gelegenheiten zur Impfung anbieten, insbesondere an Orten wo sich sowieso viele Personen aufhalten. Auch wenn wir im Saarland in der Spitzengruppe bei den Corona-Schutzimpfungen sind: Wir verzeichnen eine nachlassende Auslastung in den Impfzentren und Arztpraxen“, erklärte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) die Aktion. Viele Menschen hätten bislang einfach noch nicht die passende Möglichkeit zum Impfen gefunden. Das wolle man mit der Aktion ändern.

Die ersten Sonderimpfaktionen werden für zwei Wochen an folgenden Standorten stattfinden:

Europa Galerie Saarbrücken, Trierer Str. 1, 66111 Saarbrücken, 12-17 Uhr

HACO in Wadern, Franz-Haas-Straße 1, 66687 Wadern 12-17 Uhr

Saar-Basar Saarbrücken, Breslauer Str. 1A, 66121 Saarbrücken, 12-17 Uhr

Interessierte können sich vor Ort kurzfristig und ohne Termin eine Erstimpfung geben lassen. An den Standorten in Saarbrücken wird mit dem Impfstoff von Biontech geimpft werden, in Wadern mit Moderna und Johnson&Johnson.

Die für den vollen Impfschutz erforderliche Zweitimpfung bei Biontech und Moderna ist nach drei bis vier Wochen entweder in einem der vier Impfzentren, beim Arzt oder bei einer nachfolgenden Sonderimpfaktion möglich. Der Impfpass wird zwar nicht zwingend benötigt, aber eine Mitnahme wird empfohlen. Vor Ort wird auch direkt der digitale EU-weit gültige digitale Impfnachweis ausgestellt. Impfwillige müssen vor der Impfung ihren Ausweis vorzeigen.

Vor Ort werden außerdem mobile Impfteams Interessierte über die Corona-Schutzimpfung informieren. Nach einem ärztlichen Aufklärungsgespräch können die Impfungen, wenn gewünscht, dann direkt vor Ort durchgeführt werden.