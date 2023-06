Protestmarsch heute in Saarbrücken Die Hetzjagd auf die Letzte Generation schafft eine gefährliche Atmosphäre

Die Hetzjagd auf die Klimaschützer der Letzten Generation erinnert an die 1968er Jahre, als die Springerpresse Studenten als langhaarige Affen an den Pranger stellte und in der so aufgeheizten Atmosphäre der Ideen-Geber der Studentenbewegung Rudi Dutschke von einem Rechtsradikalen schwer verletzt wurde. Auch heute ist wieder eine solche Atmosphäre geschaffen worden. Die bayerische Justiz in Person des Generalstaatsanwalts, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und die CSU machen fleißig mit: Hausdurchsuchungen, die Titulierung der Letzten Generation als „kriminelle Vereinigung“ und der von der CSU geprägte Begriff „Klima-RAF“ rücken die Aktivisten der Letzten Generation in Terror-Nähe.