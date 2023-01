Nach Rückzug aus Politik : Heiko Maas übernimmt neuen Posten im Saarland

Heiko Maas übernimmt einen neuen Posten im Saarland. Er vertritt nun künftig die Interessen der saarländischen Stahlindustrie.

Die saarländische Stahlindustrie stehe mit der Transformation hin zur Produktion von grünem Stahl vor einem „nie dagewesenen Veränderungsprozess“, so Maas nach seiner Wahl in Dillingen. Er freue sich darauf, diese Phase aktiv mitzugestalten.

Maas hatte im Dezember bekannt gegeben, sich aus der Politik zurückzuziehen. Er will künftig als Anwalt in Berlin arbeiten. Sein Bundestagsmandat übernimmt die 22-jährige Emily Vontz aus Losheim am See. Sie ist damit die jüngste Bundestagsabgeordnete.