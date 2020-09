Außenminister erleichtert : Polizei zeigt „großen Einsatz“ bei Suche nach Maas-Kreditkarte

Berlin Nicht schlecht gestaunt hat wohl der Mitarbeiter eines Supermarkts in Berlin-Zehlendorf, als er eine Kreditkarte fand. Sie gehört Außenminister Heiko Maas (SPD), bestätigte ein Polizeisprecher.

Dass der 54-Jährige die Karte bald wieder in den Händen halten durfte, besorgten Beamte der Berliner Polizei. Das geht aus einem Dank-Schreiben des Außenministeriums an Berlins Polizeipräsident hervor, das auf Twitter kursiert. Darin lobt Maas’ Mitarbeiterin den „großen Einsatz“ der Polizisten. „Die Zusammenarbeit war sehr angenehm, zuvorkommend und ergebnisorientiert, was dem Minister weiteren größeren Ärger erspart.“ Maas verlor die Karte Ende Juli, hat also nicht gegen seine Corona-Quarantäne verstoßen, hieß es.