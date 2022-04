Protokollarisch höchstes Amt im Saarland : Heike Becker ist jetzt offiziell die erste Landtagspräsidentin des Saarlandes

Saarbrücken In seiner konstituierenden Sitzung hat das neue Parlament die 46-jährige Sozialdemokratin aus Neunkirchen am Montagmorgen an seine Spitze gewählt.

Heike Becker ist die erste Landtagspräsidentin in der Geschichte des saarländischen Parlaments. Am Montagmorgen haben die Abgeordneten einstimmig in der ersten Sitzung des neuen Landtags die 46-Jährige an die Spitze des Hauses gewählt.

Becker kommt aus Neunkirchen. Außerhalb ihres SPD-Stadtverbandes war sie bislang wenig bekannt. Seit 2007 ist sie Mitglied der SPD. 2019 rückte sie für Sebastian Thul in den Landtag nach. Sie ist Verwaltungsfachwirtin und Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Selbstständigen in der SPD.

Die Personalie um das protokollarisch höchste Amt im Saarland hatte SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon bereits vergangene Woche bekannt gegeben, nachdem die Fraktion Becker einstimmig für dieses Amt nominiert hatte. Ihre Wahl am Montagmorgen im Parlament war dementsprechend reine Formsache, nachdem die SPD bei der Landtagswahl im März die absolute Mehrheit holte.

