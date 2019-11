Bangen um neues Gesetz : Hebammen kämpfen für akademischen Abschluss

Saarbrücken Heute entscheidet der Bundesrat über ein Gesetz, das für Hebammen eine Reform der Ausbildung vorsieht. Der Ausgang der Abstimmung ist völlig offen.

Damit habe niemand gerechnet, sagte Monika Bachmann (CDU), Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im Saarland dazu am Donnerstag vor der Staatskanzlei. Dort hatten sich Hebammen versammelt, um gegen die drohende Ablehnung des Gesetzes zu protestieren. So auch Anne Wiesen. Sie ist erste Vorsitzende des saarländischen Hebammenverbandes und wegen der Haltung einiger Länder im Bundesrat fassungslos: „Die Akademisierung unseres Berufs ist Vorgabe der EU, die bis 2020 durchgesetzt sein muss. Deutschland ist das letzte Land, das sie noch nicht durchgeführt hat.“ Peinlich für die Bundesrepublik – und teuer: Setzt ein Mitgliedsstaat eine solche Richtlinie nicht um, winken Strafenzahlungen an die EU. Für die Hebammen bedeutet das, dass ihre Ausbildung in anderen EU-Ländern nicht anerkannt wird. Nicht hinnehmbar, finden die jungen Hebammenschülerinnen bei der Protestaktion. „Wir möchten genauso behandelt werden wie die Hebammen anderer Länder“, sagen sie, das sei gerade wegen der Nähe zu Frankreich wichtig. Dabei denken die Frauen gar nicht ans Auswandern. Es geht vor allem um Respekt und Anerkennung der wichtigen Arbeit der Hebammen.