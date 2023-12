Doppelhaushalt 2024/2025 im Landtag Das Saarland will mehr Geld für Bildung, Wirtschaft und Soziales ausgeben

Einen Haushalt der „Konsolidierung und Priorisierung" hatte der saarländische Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) seit Oktober immer wieder angekündigt. So ist es auch nicht überraschend, dass der Minister in der zweiten Lesung des Gesetzes zum Doppelhaushalt 2024/2025 am Dienstag, nicht doch noch die klamme Staatskasse für Ausgabenwünsche der Ministerien oder der Opposition weit öffnete.