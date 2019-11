Halbzeitbilanz : Saar-Regierung stimmt auf harte Zeiten ein

Saarbrücken Die große Koalition im Saarland zieht eine positive Halbzeitbilanz. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) erwartet „harten Strukturwandel“.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht „schwierige Zeiten“ auf die Region zukommen. Das Saarland befinde sich in einem „harten Strukturwandel“, sagte der Regierungschef am Dienstag bei der Halbzeitbilanz der großen Koalition aus CDU und SPD in Saarbrücken.