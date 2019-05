Mehr Gebührenbescheide : Im Saarland häuft sich falscher Einbruch-Alarm

Saarbrücken Wenn Alarmanlagen einen Einbruch melden, die Polizei aber keine Spuren findet, werden Gebühren fällig. 2018 waren es 323 203 Euro.

Adressiert waren die Gebührenbescheide an Bürger, die sich mit Sicherheitstechnik vor Wohnungseinbrüchen schützen, aber auch an Unternehmen oder Banken, die Überfälle befürchten. Viele Fehlalarme in Privathäusern liefen auch bei Sicherheitsdiensten auf, erklärte das Ministerium. Dann werden diese vom Staat zur Kasse gebeten.