Lehrer und Ex-Schüler erinnern sich Missbrauchsfall Dillinger erschüttert seit Wochen Saarlouiser Gymnasium – nun reagiert die Schule

Edmund Dillinger? „Bis vor knapp vier Wochen hatte ich noch nie seinen Namen gehört“, sagt Christian Bravo Lanyi. Der Oberstudiendirektor ist seit 2015 Leiter des Max-Planck-Gymnasiums (MPG) Saarlouis. Jener Schule also, an der Dillinger, in dessen Nachlass sein Neffe hunderte Fotos mit mutmaßlichem Missbrauch entdeckte, von 1979 bis 1999 als Oberstudienrat Religion unterrichtete.