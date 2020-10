Podiumsdiskussion der CDU im Saar-Landtag : Wie wird die Qualität des Gymnasiums verbessert?

Saarbrücken Die CDU-Fraktion im Saar-Landtag hatte am Dienstag zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der Lehrer, Schüler und Eltern geladen.

Nachdem die CDU-Fraktion im Landtag im August ihr Papier „Qualitätsoffensive Gymnasium“ vorgestellt hatte, hat die Diskussion über das Profil dieser Schulform wieder Fahrt aufgenommen. Kurz darauf hatte der Saarländische Philologenverband (SPhV) mit einem eigenen Konzept, dem „Gymnasium Plus“, nachgelegt. In welche Richtung soll es gehen? Am Dienstagabend diskutierten die CDU-Abgeordneten Frank Wagner und Jutta Schmitt-Lang rund zweieinhalb Stunden mit Verbandsvertretern. Geladen waren Katja Oltmanns, Vorsitzende der Landeselternvertretung Gymnasien, Marcus Hahn, Vorsitzender des SPhV, Landesschülersprecher Lennart-Elias Seimetz und Wolfram Peters, Vorsitzender der Vereinigung der Oberstudiendirektoren im Saarland. Fünf ihrer Meinung nach wichtige Bausteine kamen zur Sprache, die die Qualität an Gymnasien verbessern sollen.

Ziele Am Ende der gymnasialen Schulzeit sollen die Schüler eine Studierfähigkeit besitzen, die auch diesen Namen verdient. In diesem Punkt sind sich alle einig. Es soll nicht nur eine Berechtigung sein, sondern eine „vertiefte Allgemeinbildung mit fachlicher Ausprägung“, sagte Peters. Breit aufgestellt, was die Fächer betrifft, und mehr Zeit für die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler, forderte Oltmanns. Für den Philologenverband stehen Mehrsprachigkeit und ein Informatikunterricht bereits ab Klasse 5 auf der Liste, erklärte Hahn. Landesschülersprecher Seimetz wünscht sich mehr Medienkompetenz und Praxisnähe, etwa in Form von Projekttagen.