Nach Klage des Saar-Philologenverbands : Landesbehindertenbeauftragter gegen bevorzugte Impfung der Gymnasiallehrer

Saarbrücken Das Infektionsrisiko für Lehrkräfte an Gymnasien ist hoch – aber nicht höher als in anderen Berufen, sagt Daniel Bieber, Behindertenbeauftragter des Saarlandes.

Nachdem am Freitag der Saarländische Philologenverband (SPhV) beim Verwaltungsgericht des Saarlandes Klage eingereicht hatte, wonach Gymnasiallehrer zur Priorisierungsgruppe II gezählt werden und damit bevorzugt eine Corona-Schutzimpfung erhalten sollen, meldet sich nun der Behindertenbeauftragte des Saarlandes zu Wort. Daniel Bieber ist im „höchstem Maße alarmiert“. Ohne Zweifel seien Lehrkräfte an Gymnasien einem deutlichen höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Genauso aber „Kassiererinnen im Einzelhandel, Friseurinnen und unzählige andere, die in Berufen arbeiten, in denen Sie tagtäglich engen Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen haben“. Jede Abweichung von der Coronavirus-Impfverordnung des Bundes gehe zu Lasten von hochgradig vulnerablen Gruppen. „Durch jede Vergrößerung der Impfprioritätsgruppe 2 werden bereits anspruchsberechtigte Menschen mit schweren Vorerkrankungen und Behinderungen im Schnitt deutlich später geimpft, was in vielen Fällen über Leben und Tod entscheiden kann“, sagt Bieber.