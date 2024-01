In den sozialen Medien Wer bei Französisch-Umfrage mitmacht, kann Gutschein für VHS-Kurs gewinnen

Warum Französisch lernen? Was macht am Französischlernen Spaß? Wo können die Sprachkenntnisse direkt genutzt werden? Das sind die drei Fragen einer Umfrage, welche die Staatskanzlei des Saarlandes derzeit in den sozialen Medien veranstaltet. Mitmachen geht noch bis Mittwoch, 31. Januar, um 23.59 Uhr. Die Teilnahme kann sich lohnen: Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine für je einen Französischkurs an der VHS Regionalverband Saarbrücken im Wert von 82 Euro.