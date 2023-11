Fehlende Grundsteuer-Erklärungen Für 54 000 Immobilien-Eigentümer im Saarland wird es jetzt ernst

Die Frist zur Abgabe der Erklärungen war bereits am 31. Januar dieses Jahres abgelaufen. Seitdem hatte das Finanzministerium immer wieder an Immobilien-Besitzer appelliert, noch fehlende Grundsteuer-Erklärungen nachzureichen, da Schätzungen in aller Regel zuungunsten der Steuerpflichtigen ausfallen.