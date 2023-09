Rechtsanspruch gilt ab 2026 Immer noch fehlen Tausende Ganztagsplätze an Saar-Grundschulen

Zur Erfüllung des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz für Grundschüler fehlen im Saarland Stand heute, noch 5800 Plätze und 145 pädagogische Fachkräfte. Diese Zahl nennt das Bildungsministerium in seiner Antwort auf eine Anfrage der CDU-Abgeordneten Jutta Schmitt-Lang. Demnach stehen derzeit für 63,8 Prozent der rund 35 000 Grundschüler Ganztagsplätze in einer Freiwilligen (FGTS) oder Gebundenen Ganztagsschule (GGTS) oder in einem Hort zur Verfügung.