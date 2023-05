Digitalisierung Jetzt auch an Grundschulen – 15 000 Tablets für alle Dritt- und Viertklässler im Saarland

Das Saarland will einen weiteren Schritt zur Digitalisierung seiner Schulen gehen und zum neuen Schuljahr alle 15 000 Dritt- und Viertklässler mit mobilen Endgeräten ausstatten. An den rund 160 Grundschulen gibt es nach Angaben des Bildungsministeriums bisher rund 3000 Geräte, weitere 12 000 sollen hinzukommen. An die Schüler der weiterführenden Schulen im Saarland wurden demnach bereits 73 000 Tablets ausgegeben, weitere 10 000 an Lehrkräfte.