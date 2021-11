Hohe Corona-Zahlen an Saar-Schulen : Grünes Bündnis Saar fordert tägliche Corona-Tests

Saarbrücken Die innerparteiliche Opposition der Saar-Grünen sieht angesichts steigender Infektionszahlen neben zusätzlichen Tests auch weitere Maßnahmen als dringend erforderlich.

Die Corona-Fälle an den Schulen im Saarland steigen weiter. Die saarlandweite Sieben-Tage-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen liegt laut Robert-Koch-Institut über 100, im Landkreis Saarlouis sogar über 1400.

Das Grüne Bündnis Saarland zeigt sich angesichts dieser Zahlen entsetzt. „Oberstes Ziel muss es sein, die Schulen offen zu halten, ohne dabei Kinder, Lehrkräfte, deren Familienangehörige und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem kaum kalkulierbaren Risiko auszusetzen“, sagt Anne Lahoda vom Bündnis und fordert: tägliche Corona-Tests, um Infektionsketten an den Schulen und in Familien frühzeitig zu unterbrechen“. Außerdem müssten Maßnahmen ergriffen werden, die das Risiko einer schnellen Ausbreitung über einzelne Klassen und Gruppen hinweg minimieren. „Lehrkräfte, die mehrmals am Tag die Klassen wechseln, klassengemischte Unterrichts-, Betreuungs- und AG-Angebote begünstigen eine schnelle Ausbreitung.“, sagt Lahoda.“ Auch Maßnahmen wie verlängerte Weihnachtsferien müssen jetzt ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Es ist wichtig, dass solche vergleichsweise geringen Einschränkungen für Kinder, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte schnell umgesetzt werden, ehe die Handlungsoptionen ausgehen und als letzter Ausweg nur erneute Schulschließungen bleiben."