Verfahren vor dem Landgericht Saarbrücken : Gericht verhandelt morgen über Ulrichs Klage gegen Neuwahl der Grünen-Liste

Update Hubert Ulrich wehrt sich dagegen, dass die Grünen-Liste für die Bundestagswahl neu aufgestellt werden soll. Er klagt vor dem Landgericht Saarbrücken – das wird in Kürze entscheiden.

Dürfen die saarländischen Grünen am Samstag eine neue Landesliste für den Bundestag wählen? Der am 20. Juni gewählte Spitzenkandidat Hubert Ulrich will das mit allen juristischen Mitteln verhindern. Am Dienstag kommt es nun zum Showdown vor dem Landgericht Saarbrücken. Das Verfahren lautet: Hubert Ulrich gegen die Grünen, Landesverband Saarland.