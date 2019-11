Probebetrieb gefordert : Tressel für Bahntest links der Saar

Saarbrücken Um Staus auf der A 620 zu verringern und das Klima zu schonen, fordert der Grünen-Landesvorsitzende Markus Tressel das Saar-Verkehrsministerium auf, die Bahnstrecke auf der linken Saar-Seite von Saarbrücken-Hauptbahnhof bis Fürstenhausen (mit Halt in SB-Messe und Gersweiler) probeweise für den Personennahverkehr freizugeben.

Seit den 1970ern fährt auf der Strecke nur noch der Güterverkehr. „Eine Wiederaufnahme des Personenverkehrs könnte vergleichsweise zeitnah und kostengünstig erfolgen“, sagte Tressel vor dem Hintergrund einer anstehenden Erhöhung der Bundesmittel für den Nahverkehr. Die Strecke sei zweigleisig, elektrifiziert und vollständig in Betrieb. Die Bahnhöfe in Gersweiler und Fürstenhausen könnten durch mobile Behelfsbahnsteige nachgerüstet werden. In einem fünfjährigen Probebetrieb könne geprüft werden, wie rentabel die Strecke sei. Die Orte links der Saar könnten zudem zum Wohnen und für die Wirtschaft attraktiver werden. Neue Züge müssten hierfür auch nicht gekauft werden. „Manche Züge haben am Saarbrücker Hauptbahnhof eine Wendezeit von bis zu 40 Minuten, in der sie nur stehen. In dieser Zeit können sie auch problemlos bis nach Fürstenhausen und wieder zurück fahren“, so Tressel und ruft Verkehrsministerin Anke Rehlinger (SPD) auf, ein entsprechendes Betriebskonzept zu erarbeiten.