Einsätze von Feuerwehr, THW und Hilfsdiensten : Grüne wollen Katastrophenschutz im Saarland verbessern

Saarbrücken Die Saar-Grünen wollen den Katastrophenschutz in der Region verstärken. In einem Maßnahmenkatalog fordern sie mehr Personal und eine bessere Ausstattung.

Die meist freiwillig engagierten Helfer im Katastrophenschutz stünden vor neuen und komplexen Herausforderungen, sagt Sören Bund-Becker aus dem Grünen-Landesvorstand. Er erinnerte an die Unwetter, die im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Schaden im Saarland anrichteten. Die Klimakrise sei endgültig im Saarland angekommen, so Bund-Becker.

„Bessere technische und personelle Ausstattung“

Weniger „Wildwuchs“ bei der Ausrüstung

Unter die technische Ausstattung fällt für die Grünen zudem die die Intergrierte Leitstelle in Saarbrücken. Sie ist unter der Notrufnummer 112 als zentrale Einrichtung aus dem ganzen Land erreichbar - und soll im Katastrophenfall ausreichend leistungsfähig sein. Flächendeckend will man Kreislagezentren, aber auch Feuerwehreinsatzzentralen (FEZ) als kommunale Befehlsstellen einrichten.

Keine „starre Altersgrenze“ bei der Feuerwehr

Um mehr Nachwuchs anzuziehen möchte die Partei, dass die Mitgliedschaft in Hilfsorganisationen im öffentlichen Dienst oder beim Warten auf einen Studienplatz angerechnet wird. In der Freiwilligen Feuerwehr soll es keine „starre Altersgrenze“ mehr geben, „um wertvolles Fachwissen und Engagement für den Katastrophenschutz nicht zu verlieren“, wie es heißt. Mehr Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule, mehr Hauptamtliche zur Entlastung – an etlichen Stellen wollen die Grünen eine Schippe drauflegen. Über digitale Plattformen sollen auch spontane Helfer besser eingebunden werden, so ihr Papier.