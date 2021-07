Grünes Bündnis Saarland : 13 Grünen Ortsverbände setzen sich für Sonderparteitag ein

Saarbrücken Das hat das neu gegründete Grünen Bündnis Saar (GBS) am Sonntag angekündigt. Mindestens zehn Ortsverbände wären nötig gewesen, um einen entsprechenden Antrag zu stellen.

13 Ortsverbände der Saar-Grünen haben am Sonntag gemeinsam einen Sonderparteitag der saarländischen Grünen beantragt. Das teilte das Grüne Bündnis Saarland (GBS) heute mit. Die Unterlagen seien bereits in den Briefkasten der grünen Landesgeschäftsstelle eingeworfen worden.

Dass das Verfahren an das Bundesschiedsgericht abgegeben worden ist, begrüßt das GBS. Ein Sonder-Landesparteitag sei jetzt die einzige Möglichkeit, in der die Verantwortung bei den Akteuren im Saarland bleibt. Außerdem, so das GBS in seiner Mitteilung weiter, sei es jetzt wünschenswert, wenn die Landesvorsitzender Grünen, Barbara Meyer-Gluche, die Gelegenheit ergreife, um „sich von vergangenen Fehlern los zu sagen und strukturelle und personelle Änderungen anzustreben, die unabhängig von der Person Hubert Ulrich seien“. Es stehe ihr nur noch ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung, um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren.