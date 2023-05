Haltlos und unverschämt Grünen Parteichefin Uta Sullenberger dementiert Belästigungs-Vorwürfe

Saarbrücken. · Zwei Tage vor der Wahl der Doppelspitze bei den Saar-Grünen werden Belästigungs-Vorwürfe gegen Parteichefin Uta Sullenberger laut. Sie soll mehrere Mitglieder der Grünen Jugend am Po berührt haben. Sullenberger bestreitet alle Vorwürfe und geht davon aus, dass ihr jemand so kurz vor der Wahl schaden will.

05.05.2023, 20:03 Uhr

Uta Sullenberger (Bündnis 90/Die Grünen) (Archivfoto). Foto: dpa/Oliver Dietze

Zwei Tage vor der Wahl der Parteispitze auf dem Landesparteitag der saarländischen Grünen werden von bisher unbekannten Personen Vorwürfe gegen Parteichefin Uta Sullenberger erhoben. Die Bild-Zeitung berichtet über eine „Po-Affäre“: Sullenberger soll – so die Bild – „mehreren Mitgliedern der Grünen Jugend unaufgefordert einen Klaps auf den Hintern gegeben haben“. Die Vorfälle sollen sich vor fast einem Jahr am Christopher Street Day im Juni 2022 ereignet haben.