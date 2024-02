Politischer Aschermittwoch der Saar-Grünen „Vorne hui, hinten pfui!“: Grüne werfen SPD-Alleinregierung Tatenlosigkeit vor

Saarlouis · Viel Schein, wenig dahinter: Das werfen die Grünen im Saarland auf ihrem politischen Aschermittwoch in Saarlouis der SPD-Landesregierung vor. In fast allen Politikfeldern mache die Regierung Rehlinger zwar viel Show, liefere aber wenig Ergebnisse, so Grünen-Co-Chef Volker Morbe.

14.02.2024 , 19:26 Uhr

Der Landesvorsitzende der Grünen, Volker Morbe, griff die SPD-Landesregierung vor allem für ihre Bildungs- und Klimaschutzpolitik an. Foto: Florian Rech/Saarbrücker Zeitung/Florian Rech

Mit „Wir sind nicht wie die Anderen! Wir sind die Grünen!“, startete der Co-Landesvorsitzende, Volker Morbe seine Rede zum politischen Aschermittwoch im Saarlouiser Theater am Ring. Anders als die anderen Parteien sind die Grünen im Saarland an diesem Tag des verbalen Schlagabtauschs nicht nur bei der Essens-Auswahl (Statt Heringe gab es ein große Auswahl vorwiegend vegetarischer Kost). Auch politisch stehen deutlich andere Themen auf dem Menü. Sprache zum Beispiel.