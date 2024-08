Gemeinsame Erklärung So reagiert die Grünen-Spitze im Saarland auf den Partei-Austritt von Hubert Ulrich

Mit diplomatischen Worten hat die Spitze der saarländischen Grünen auf den Partei-Austritt des früheren Landesvorsitzenden Hubert Ulrich reagiert. Die Landesvorsitzenden Jeanne Dillschneider und Volker Morbe erklärten am Dienstag auf SZ-Anfrage: „Hubert Ulrich war in der Vergangenheit eine prägende Figur für die Grünen im Saarland. Trotz zuletzt innerparteilicher Diskrepanzen hat er sich in vielerlei Hinsicht verdient gemacht.“