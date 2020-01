Saarbrücken/Berlin Ein Mann kann künftig nur noch unter bestimmten Voraussetzungen Spitzenkandidat werden. Das haben mehrere Ortsverbände der Saar-Grünen mit einer Klage erreicht.

Die saarländischen Grünen, die in der Vergangenheit meist von männlichen Spitzenkandidaten in Landtags- und Bundestagswahlkämpfe geführt wurden, haben vom Parteigericht einen Rüffel erhalten – weil sie sich nicht an die strikte Frauenquote der Bundespartei gehalten haben.