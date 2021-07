Konflikt um Wahlliste für Bundestag : Grünen-Landeschefin Meyer-Gluche zieht sich zurück

Exklusiv Saarbrücken Paukenschlag bei den Grünen im Saarland: Landeschefin Barbara Meyer-Gluche hat ihren Rückzug zum 17. Juli angekündigt. Dann soll ein Parteitag stattfinden.

Meyer-Gluche war am Samstag im Landesvorstand erneut mit dem Versuch gescheitert, eine Lösung im Konflikt um die Landesliste der Grünen für die Bundestagswahl herbeizuführen. Die Landesparteichefin befürchtet, dass die Kandidatenliste für die Parlamentswahl am 26. September aufgrund eines Rechtsfehlers ungültig sein könnte. Daher wollte sie die Parteiführung dazu bewegen, die Liste für unwirksam zu erklären und für den 17. Juli einen neuen Parteitag einzuberufen. Dafür fand sie keine Mehrheit, auch nicht für den „abgespeckten Vorschlag“, nur auf das Einreichen der Liste bei der Landeswahlleiterin zu verzichten.

Am Sonntag kündigte sie in einer persönlichen Erklärung ihren baldigen Rückzug an. Am 17. Juli sollen auf einem Parteitag die vakanten Positionen im dezimierten Landesvorstand neu besetzt werden. Bei dieser Versammlung wird Meyer-Gluche ihr Führungsamt zur Verfügung stellen. Auch der bisherige Landesvize Jerome Lange und der politische Geschäftsführer Patrick Ginsbach scheiden dann aus dem Vorstand aus.