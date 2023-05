Landesparteitag in Homburg Kampfkandidatur um Doppelspitze der Saar-Grünen – das sind die Kandidaten

Saarbrücken · An der Spitze der saarländischen Grünen wird sich personell etwas ändern. Das steht bereits vor dem Landesparteitag am Sonntag in Homburg fest.

03.05.2023, 19:19 Uhr

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Die saarländischen Grünen stehen vor einem spannenden Landesparteitag am Sonntag in Homburg. Für die Wahl der neuen Doppelspitze liegen drei Bewerbungen vor.