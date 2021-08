Reaktion auf Landeswahlausschuss : Saar-Grüne legen offiziell Beschwerde gegen Wahl-Ausschluss ein

Saarbrücken Die Saar-Grünen setzen darauf, dass der Bundeswahlausschuss den Ausschluss ihrer Bundestagsliste kippt. Sie legten jetzt auch offizielle Beschwerde ein.

Die saarländischen Grünen haben am Montag auch offiziell Beschwerde gegen die Ablehnung ihrer Landesliste für die Bundestagswahl eingereicht. Der Bundeswahlausschuss werde an diesem Donnerstag darüber entscheiden, sagte Grünen-Politikerin Lisa Becker aus Blieskastel, die als Vertrauensperson der Partei fungiert. „Wir hoffen, dass wir Gehör finden und unsere Landesliste noch zugelassen wird.“

Becker sagte, sie habe die Beschwerde bei der Landeswahlleiterin in Saarbrücken eingereicht, die diese dann an den Bundeswahlleiter weitergebe. Der Landeswahlausschuss im Saarland hatte die Landesliste der Grünen am Freitag nicht zugelassen. Begründet wurde das mit dem Ausschluss von 49 Delegierten vom Ortsverband Saarlouis bei der Aufstellungsversammlung der Liste. Dies sei ein schwerer Fehler gewesen und verletze das Demokratieprinzip.